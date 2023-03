Gogl-Walli bei Hallen-EM über 400 m im Finale

Susanne Gogl-Walli hat bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul das Finale über 400 m erreicht. Nach dem Sieg im Vorlauf schaffte die 26-Jährige am Freitag mit Platz zwei in ihrem Halbfinale sicher den Aufstieg in die Medaillenentscheidung der besten Sechs am Samstag (18.30 Uhr MEZ). Magdalena Lindner schied in der "Ataköy Arena" hingegen über 60 m aus.

BILD: SN/APA/AFP/YASIN AKGUL Gogl-Walli lief sicher ins Finale der Hallen-EM

Gogl-Walli lief im Semifinale auf der Außenbahn und heftete sich nach der ersten Runde an die neben ihr gestartete niederländische Weltrekordlerin und Topfavoritin Femke Bol. Die Oberösterreicherin verteidigte ihren zweiten Platz souverän, kam in 52,40 Sekunden hinter Bol (52,19) und klar vor der drittplatzierten Tschechin Tereza Petrzilkova (52,93) und mit der gesamt fünftschnellsten Zeit ins Ziel. Im Vorlauf hatte Gogl-Walli in 52,34 Sekunden die zweitbeste Zeit ihrer Karriere geschafft und ihren persönlichen Rekord nur um 17/100 verpasst. Lindner wurde in 7,44 Sekunden Sechste in ihrem Vorlauf und verpasste als Gesamt-30. den Aufstieg um 6/100. Die 22-Jährige verfehlte damit eine neue persönliche Bestmarke, die derzeit bei 7,36 Sek. liegt. Lindners Vorlauf gewann die Schweizer Hallenweltmeisterin Mujinga Kambundji in 7,18 Sek.