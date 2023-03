Gogl-Walli bei Hallen-EM über 400 m im Halbfinale

Susanne Gogl-Walli hat bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul am Freitag das Halbfinale über 400 m erreicht. Die 26-Jährige gewann ihren Vorlauf in 52,34 Sekunden und blieb damit nur 17/100 über ihrer persönlichen Bestzeit. Mit der viertbesten Vorlaufzeit ist die Oberösterreicherin in der Abendsession erneut im Einsatz und trifft im zweiten Semifinallauf unter anderem auf die niederländische Topfavoritin Femke Bol. Magdalena Lindner schied hingegen über 60 m aus.

Die 22-Jährige wurde in 7,44 Sekunden Sechste in ihrem Vorlauf und verpasste als Gesamt-30. den Aufstieg um 6/100. Lindner verfehlte in der "Ataköy Arena" damit eine neue persönliche Bestmarke, die derzeit bei 7,36 Sek. liegt. Lindners Vorlauf gewann die Schweizer Hallenweltmeisterin Mujinga Kambundji in 7,18 Sek.

Gogl-Walli war von ihrem Lauf, der die zweitbeste Zeit ihrer Karriere brachte, angetan. "Mit einem Sieg im Vorlauf habe ich nicht unbedingt gerechnet, es freut mich sehr, dass mein Plan aufgegangen ist. Alles was jetzt kommt, ist Draufgabe. Ich bin in den Top-12 in Europa, das war mein großes Ziel", so die Athletin. "Ich werde im Semifinale alles geben und dann werden wir sehen, was rauskommt." Die Top 3 der beiden Halbfinalläufe steigen in die Medaillenentscheidung am Samstag auf. Gogl-Wallis Lauf ist für 18.03 Uhr (live ORF Sport+) angesetzt.