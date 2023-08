Gogl-Walli über 400 m WM-18., Vorlauf-Out Presslers

Die Oberösterreicherin Susanne Gogl-Walli hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest über 400 m Endrang 18 belegt. Im Halbfinale war für sie am Montagabend wie erwartet Endstation, nach mutigem und aggressivem Beginn kam sie auf Bahn zwei auf eine Zeit von 51,50 Sek. Davor war ihre Landsfrau Lena Pressler in den Vorläufen über 400 m Hürden im Vorlauf ausgeschieden. In 57,90 Sek. blieb die 22-Jährige deutlich über dem von ihr gehaltenen ÖLV-Rekord von 55,94.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ARCHIV/ROLAN Pressler gab WM-Debüt

Gogl-Walli hielt in ihrem Lauf lange sehr gut mit, musste ihrem Anfangstempo auf der Zielgeraden dann aber Tribut zollen. "Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, ich bin am Limit gelaufen. Aber ich habe hinten das Tempo nicht so halten können", sagte die 27-Jährige. Das Risiko des schnellen Beginns sei sie bewusst eingegangen. "Aber insgesamt ist es ein positives Resümee. Die Zeit ist in Ordnung, es ist heute leider nicht mehr drinnen gewesen. Ich bin nicht traurig drüber." Am Mittwoch tritt sie über 200 m an. U23-EM-Bronzemedaillengewinnerin Pressler spürte sowohl die Nachwirkungen einer Erkrankung vor ein paar Wochen sowie auch den Kraftaufwand für den bis zur dritten Hürde lang versuchten 15er-Schritte-Rhythmus. "Ich war beim Aufwärmen sehr nervös und habe bisschen Angst gehabt, weil da so starke Gegnerinnen sind. Als ich dann im Stadion war, war das ein Megagefühl, ich habe mich richtig gefreut, die Stimmung war richtig cool", meinte Pressler. "Mit der Zeit war ich nicht zufrieden, aber ich freue mich, dass ich dabei war." Im Vergleich zu einer Nachwuchsmeisterschaft sei die WM ein ganz anderes Erlebnis. Beste war die Niederländerin Femke Bol in 53,39.