Gold für Ann-Kathrin Gruber krönt starken Union-Tag

Bei den U20/U16-Meisterschaften in Kapfenberg lieferten Salzburgs Leichtathleten zuverlässig ab. Einen souveränen Sieg gab es über 5000 Meter.

Ann-Kathrin Gruber ließ in 19:15,40 Min. die erste Verfolgerin über 5000 Meter (U20) um 50 Sekunden hinter sich. Die Langstrecken-Spezialistin feierte die einzige Goldmedaille für den SLV am ersten Tag der Bewerbe in Kapfenberg.

Die weiteren Medaillen in der Klasse U20: Silber gab es für Sarah Baumgartner (Stabhochsprung/3,60 m), Anna Buchner (Diskus/36,25 m), Amira Simon (200 Meter/25,61 m) und Tvrtko Roncevic (Hammerwurf/46,67 m/PB).

Bronze holten Rupert Rohrmoser (Diskus/44,95 m) und Amira Simon (100 m Hürden/14,87 Sek.).

Die Bewerbe werden am Sonntag fortgesetzt.

Platz vier: Markus Winter 44,91 m (PB).