Golf: Bernd Wiesberger ist in Dubai vor dem Finaltag Siebenter

Matthias Schwab schaffte auf der PGA-Tour in Houston den Cut, Sepp Straka ist gescheitert.

Bernd Wiesberger spielt am Sonntag bei den zur Golf-Europa-Tour zählenden Dubai Open (1,5 Mio. Dollar, Par 72) um einen Spitzenplatz. Nach der dritten Runde am Samstag, für die er 68 Schläge und damit mehr als an den Vortagen benötigte, lag der 36-jährige Burgenländer mit dem Gesamtscore von 15 unter Par auf dem geteilten siebenten Rang. Auf das Spitzenduo Joachim Hansen (DEN) und Francesco Laporta (ITA) fehlten Wiesberger vier Schläge.

Matthias Schwab schaffte indes auf der höherwertigen PGA-Tour in Houston den Cut. Der Steirer beendete die am Vortag wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochene 2. Runde am Samstag mit 71 Schlägen (1 über Par). Dank eines Schlaggewinns am drittletzten Loch gelang dem "Rookie" mit dem Gesamtscore von 141 als 50. gerade noch die Qualifikation für die Fortsetzung, in der das Preisgeld von 7,5 Millionen Dollar verteilt wird. Der bei den US-Turnieren routiniertere Sepp Straka scheiterte hingegen nach einer 72er-Runde um einen Schlag (142).