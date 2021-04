Golf: Durch die Hintertüre wieder in die PGA-Tour

Wie Österreich fast zum Nulltarif ab Donnerstag zu einem weiteren Profi-Turnier kommt

Manche Comebacks gelingen eben gleich drei Mal: Die Austrian Open der Golf-Profis in Atzenbrugg waren schon mehrfach aus dem Turnierkalender gefallen und immer gab es doch einen Weg, sie zu retten. 2018 testete die Profi-Tour PGA hier ein neues zeitbegrenztes Spielsystem ("Shot Clock") und sorgte für ein Comeback. Im Vorjahr war es Corona, dass zu einem gleich doppelten Comeback in Österreich geführt hat: nach der Absage aller Turnier bis in den Juli hinein wagte man hier mit dem Austrian Open in Atzenbrugg und dem Turnier in Adamstal einen Neustart im Golf, der europaweit für Aufsehen gesorgt hat.

Dennoch fehlte das Austrian Open 2021 im Kalender der European Tour. Obwohl es mit nur einer Millionen Euro Preisgeld dotiert ist, kostet das Turnier in der Gesamt-Abwicklung rund drei Millionen Euro - ohne Hauptsponsor kaum machbar und in Zeiten wie diesen findet man diesen eben kaum.

Doch dann kam vor drei Wochen der Anruf aus der Tour-Zentrale und Österreich war plötzlich doch wieder auf der Landkarte: Weil man in Portugal wegen der strikten Einreisebeschränkungen nicht für alle Teilnehmer die Einreise garantieren konnte, bat die European Tour die Österreicher zur Übernahme. "Das war auch der guten Vorarbeit im Vorjahr geschuldet", meinte Verbands-Präsident Peter Enzinger und das hat sich auch in den finanziellen Konditionen nieder geschlagen: denn weil die European Tour den TV-Anstalten eine gewisse Anzahl an Turnier garantieren muss, stand die ihrerseits unter Druck. Nach Meinung von Insidern ist es das "billigste" Austrian Open, das man je veranstaltet hat.

Dem Teilnehmerfeld tut es keinen Abbruch, ganz im Gegenteil: Das Feld wird von einer ehemaligen Nummer 1 angeführt: Der Deutsche Martin Kaymer ist nach verpasster Qualifikation für Augusta der Topstar, Matthias Schwab das heimische Zugpferd.

Der neue Termin im April hat es auch den Veranstaltern angetan: Ein Golf-Turnier im April sei der ideale Termin für den heimischen Golf-Tourismus.

Gut möglich, dass man diesmal kein weiteres Comeback braucht.