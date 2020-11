Golf: Masters in Augusta - wo schon der Start der Sieg ist

Es ist das bedeutendste und exklusivste Golfturnier: Das US Masters beginnt am Donnerstag in Augusta. Der Österreicher Bernd Wiesberger ist einer von nur 94 Auserwählten, die abschlagen dürfen. Nur: Wie qualifiziert man sich überhaupt?

SN/AP Vorjahressieger Tiger Woods trainierte schon eifrig vor dem Masters in Augusta.