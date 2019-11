Mit drei Schlägen Vorsprung startete Matthias Schwab in den Finaltag bei den Turkish Open. Am Ende verpasste er den Premierensieg knapp.

Nach einer 65er-, einer 67er- und einer 66er-Runde ging der österreichische Golfprofi Matthias Schwab als Führender am Sonntag in den Finaltag bei den Turkish Open in Antalya auf der European Tour. Lange Zeit sah es danach aus, als würde der 24-jährige Steirer, der seit 2017 als Profi auf der Tour unterwegs ist, seinen ersten Sieg auf der European Tour feiern.

Am entscheidenden Finaltag konnte Schwab das Niveau der vorherigen Tage aber nicht ganz halten, darüber hinaus versagten dem 24-Jährigen im entscheidenden Moment die Nerven. Die drei Schläge Vorsprung, die sich Schwab an den ersten drei Wettkampftagen im türkischen Antalya erarbeitet hatte, waren nach der letzten Runde am Sonntag dahin. "Pars allein werden heute nicht reichen", hatte Schwab schon zur "Halbzeit" gemutmaßt. Mit einer 70er-Runde rettete sich der Schladminger aber noch in das Stechen um den Sieg auf dem Par-72-Kurs des mit sieben Millionen Dollar dotierten Turniers. Neben Schwab schafften es auch der Engländer Tyrrell Hatton, der US-Amerikaner Kurt Kitayama, Erik van Rooyen aus Südafrika sowie die beiden Franzosen Victor Perez und Benjamin Hébert ins Stechen.

Bereits in der ersten Runde des Stechens, das am 18. Loch des Kurses ausgetragen wurde, mussten drei der sechs verbliebenen Titelanwärter die Segel streichen. Den beiden Franzosen Perez und Hébert gelang mit jeweils fünf Schlägen nur ein Par fünf. Der Südafrikaner van Rooyen verabschiedete sich gar mit einem Bogey aus dem Kampf um die Siegprämie von knapp zwei Millionen Euro. Schwab sowie Hatton, der sich mit einem Chip aus großer Distanz in die nächste Runde rettete, und Kitayama erzielten in der ersten Runde des Stechens jeweils ein Birdie.

Im zweiten Loch des Finals sah Kitayama, der sich mit einer starken 64er-Runde am Schlusstag den Einzug in das Stechen sicherte, schon wie der sichere Sieger aus. Doch im entscheidenden Moment versagten dem 26-jährigen US-Amerikaner aus Kalifornien die Nerven. Kitayama scheiterte beim Putt zum Birdie aus kurzer Distanz. Somit ging es für die drei verbliebenen Athleten in die dritte Runde. Dort haderte Kitayama noch sichtlich mit der vergebenen Chance auf den Turniersieg. Da sowohl Schwab als auch Hatton abermals ein Birdie gelang, reichte dem US-Amerikaner ein weiteres Par fünf am 18. Loch nicht.

Unter Flutlicht ging es am vierten Loch des Stechens bei nur noch zwei verbliebenen Golfern nun um alles. Schwab und Hatton war die Nervosität sichtlich anzumerken. Nach einem verunglückten Putt Schwabs vergab Hatton den ersten Matchball auf den Turniersieg. Während der Engländer noch hörbar mit der vergebenen Chance haderte, unterlief Schwab ein weiterer Fehler beim Putt. Hatton ließ sich die zweite Chance nicht entgehen und kürte sich mit einem Par fünf am 18. Loch nach der vierten Runde des Stechens zum Sieger bei den Turkish Open. "Es war knapp", sagte Schwab nach der vergebenen Möglichkeit. "Ich hatte einige aussichtsreiche Situationen und gute Chancen im Lauf des regulären Spiels, habe sie aber nicht genutzt. So ist es eben."

Matthias Schwab stellte mit dem geteilten zweiten Platz sein bestes Karriereergebnis auf der European Tour ein. Der 24-Jährige verpasste damit zwar erneut seinen ersten Turniergewinn auf der European Tour, darf sich aber über ein Preisgeld in der Höhe von 390.000 Euro freuen. Darüber hinaus wird Schwab auch im Race to Dubai einen gewaltigen Satz nach vorn machen und sich auf den 14. Rang verbessern.

Nicht nach Wunsch lief es in der Türkei hingegen für den zweiten Österreicher, Bernd Wiesberger. Der Burgenländer klassierte sich mit 283 Schlägen auf dem 49. Platz.