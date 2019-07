Österreichs Golf-Profi Sepp Straka hat sich am Freitag in der später wegen einer Gewitterfront abgebrochenen zweiten Runde beim PGA-Turnier in Reno sicher den Cut gesichert. Beim vorletzten Turnier des FedExCups wird der 26-Jährige damit wohl weitere wichtige Punkte im Hinblick auf die Tour-Karte 2020 machen. Straka lag im Zwischenklassement vor dem Abbruch an geteilter 16. Stelle.

SN/APA (AFP/GETTY)/Christian Peters Straka sammelte Punkte