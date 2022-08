Straka beim Ranglisten-Finale zur Halbzeit Elfter

Sepp Straka liegt bei der Tour Championship in Atlanta zur Halbzeit an der elften Stelle. Der Austro-Amerikaner spielte beim Finale der besten 30 Profis der FedExCup-Rangliste im East Lake Golfclub erneut eine 68er-Runde und hielt bei gesamt acht unter Par. In Führung mit 19 unter lag weiterhin der US-Amerikaner Scottie Scheffler, der auf eine 66 kam. Laut dem Play-off-System legte der Tourführende Scheffler am Donnerstag bei 10 unter Par los, Straka begann bei 4 unter.

SN/AP Sepp Straka präsentiert sich in Atlanta in guter Form.

Rein die zwei Runden zusammengezählt, benötigte Scheffler bisher 131 Schläge, Straka 136; am besten spielten Xander Schauffele (USA) mit 129 und Jon Rahm mit 130.