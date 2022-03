Straka verpasst Aufstieg bei World Championships in Austin

Golf-Profi Sepp Straka hat den Aufstieg bei den World Golf Championships in Austin/Texas verpasst. Der Austro-Amerikaner verlor sein drittes Gruppenmatch am Freitag gegen den US-Amerikaner Cameron Tringale 3 & 5 und kam im Pool drei nach zwei Niederlagen nicht weiter. Seinen einzigen Sieg hatte der 28-Jährige am Donnerstag mit einem 4 & 2 gegen den US-Amerikaner Will Zatoris gefeiert. Für das Weiterkommen hätte er neben einem eigenen Erfolg auch noch Schützenhilfe benötigt.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/G Straka hatte keinen Grund zum Jubeln

Nur der Gruppensieger kommt unter die besten 16. Bisher ist es noch keinem Österreicher gelungen, bei einem WGC-Turnier die Gruppenphase zu überstehen.