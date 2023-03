Golfer Nemecz behauptet Spitzenplatz in Kenia

Golfprofi Lukas Nemecz hat seinen Platz im Spitzenfeld der Kenya Open in Nairobi verteidigt. Nach einer 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs geht der Steirer als geteilter Sechster in den Schlusstag des mit zwei Millionen Dollar dotierten World-Tour-Turniers. Vier Schläge trennen ihn von Leader Jorge Campillo aus Spanien. Mit drei Birdies und nur einem Bogey - seinem zweiten in drei Runden - zeigte sich Nemez am Samstag auf dem hoch gelegenen Platz erneut fehlerresistent.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/R Nemecz mischt in Kenia vorne mit (Archivbild)