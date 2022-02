Golfer Schwab fällt in Palm Beach zurück

Golfprofi Matthias Schwab ist am zweiten Tag des PGA-Turniers in Palm Beach Gardens vom fünften Rang deutlich zurückgefallen. Der Steirer ließ seinem starken Auftakt von 67 Schlägen lediglich eine 72 folgen. Zahlreiche Spieler hatten ihre Runde beim Acht-Millionen-Turnier in Florida am Freitagabend (MEZ) aber noch nicht beendet oder begonnen, so auch der um den Cut kämpfende Sepp Straka.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Matthias Schwab misslang die zweite Runde