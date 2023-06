Golf-Profi Matthias Schwab hat den Cut beim PGA-Turnier in Cromwell nicht geschafft. Nach seinem verpatzten 75er-Auftakt scheiterte der Steirer trotz einer 67 deutlich am Einzug in das Wochenende. Sepp Straka startete im US-Bundesstaat Connecticut erst am Freitagabend (MEZ) in seine zweite Runde. Beim World-Tour-Turnier in München ist Lukas Nemecz nach Runden von 72 und 71 an der geteilten 41. Stelle an den Finaltagen weiterhin mit dabei.

SPORT-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich die wichtigsten Sportmeldungen kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* Kostenlos anmelden *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.