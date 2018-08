Golfer Woods und Mickelson in Privat-Duell um 9 Mio. Dollar

Einst waren Tiger Woods (42) und Phil Mickelson (48) Konkurrenten auf dem Golfplatz, jetzt tragen sie ihre nicht mehr ganz so ernste Fehde in einem millionenschweren Privat-Duell aus. Die US-Superstars spielen am 23. November bei einem Showmatch auf dem Shadow Creek Golf Course in der US-Spielerstadt Las Vegas um neun Millionen Dollar (7,75 Mio. Euro). Der Sieger bekommt die gesamte Summe.

SN/APA (AFP)/SAM GREENWOOD Phil Mickelson und Tiger Woods liefern sich ein Privat-Duell