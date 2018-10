Golferin Spitz holte bei Jugendspielen Bronze

Die Golferin Emma Spitz hat bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen (YOG) in Buenos Aires die Bronzemedaille geholt. Die Niederösterreicherin war am Donnerstag als Drittplatzierte mit zwei Schlägen Rückstand auf das Führungsduo in den Finaltag gestartet. Bronze gewann sie schlussendlich im Stechen gegen die am Ende zweitplatzierte Alessia Nobilio (ITA) und Yuka Saso (JPN), die Vierte wurde.

Nach zwei Bogeys auf den ersten beiden Bahnen steigerte sich Spitz und schrieb auf ihrer Runde schlussendlich zwei über Par an. Die 18-Jährige lag bei insgesamt 214 Schlägen damit gleichauf mit Nobilio und Saso. Im Dreikampf um die Ränge hinter der siegreichen Australierin Grace Kim (211) schrieb Spitz ein Par an, Nobilio holte mit einem Birdie Silber. Spitz freute sich über einen "unfassbar coolen Erfolg". "Es war eine echt anstrengende Runde, die Bedingungen waren sehr anspruchsvoll. Durch die kalten Temperaturen war es ganz anders zu spielen als die letzten beiden Tage. Aber ich habe gefightet vom ersten bis zum letzten Loch", berichtete die Niederösterreicherin. Für Spitz war es der perfekte Abschluss ihrer Jugend-Karriere. "Diese Medaille hat einen ganz besonderen Stellenwert für mich. Ich hoffe, es geht im nächsten Jahr genauso weiter." Trainer Daniel Lamprecht ist überzeugt, dass Spitz eine große Zukunft vor sich hat: "Sie ist definitiv eine Persönlichkeit, die es schafft, immer dann, wenn es eng wird, immer noch ein Schäuferl draufzulegen. Das kann man nicht lernen, sie hat das in ihrer DNA." Quelle: APA