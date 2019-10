Die Tirolerin Christine Wolf hat am Sonntag in Indien ihren ersten Erfolg auf der Golf-Europa-Tour der Damen gefeiert. Vor dem Schlusstag in Front, fixierte die 30-Jährige mit einer 69er-Runde im DLF-Golf Club in Gurgaon bei Neu-Delhi mit dem Gesamtscore von 11 unter Par und drei Schlägen Vorsprung den Sieg, der ihr 68.392 Dollar (rund 62.000 Euro) einbrachte.

SN/APA (AFP/Archiv)/JIM WATSON Wolf darf sich über 68.392 Dollar freuen