Golfprofi Schwab verpasste Cut in Dänemark

Das Auf und Ab bei Golfprofi Matthias Schwab in den Resultatslisten hat sich diese Woche beim Europa-Tour-Turnier in Aarhus ("Best of Denmark", 1,5 Mio. Euro, Par 72) fortgesetzt. Der Steirer verpasste am Freitag zum dritten Mal bei den jüngsten fünf Turnieren den Cut, dazwischen waren ihm allerdings zwei Top-Ten-Ergebnisse gelungen.

Im Silkeborg GC fehlten Schwab mit dem Gesamtscore von 144 (71-73) zwei Schläge für die Qualifikation für das Wochenende. Der Jungprofi reist am Sonntag nach Crans Montana, um sich auf das dortige Turnier (ab Donnerstag) vorzubereiten. Quelle: APA