Golfprofi Wiesberger bei Scottish Open auf Siegkurs

Für Bernd Wiesberger läuft es bei den Golf-Scottish-Open in North Berwick weiter nach Wunsch. Der Burgenländer verteidigte seine Führung auf der dritten Runde am Samstag erfolgreich und führt das Feld mit 193 Schlägen an. Mit 20 unter Par nach drei Runden holte er sich zudem einen Turnierrekord. Einen starken Auftritt hatte auch Sepp Strake beim PGA-Turnier in Silvis (USA) mit einer 64er-Runde.

SN/APA (AFP/Getty)/Christian Peters Golfprofi Bernd Wiesberger in Aktion