Golfsport vor Zerreißprobe

48 Top-Profis, darunter Dustin Johnson und Bernd Wiesberger, nehmen ab Freitag an der Konkurrenzserie zur PGA teil - finanziert von den Saudis, unterstützt von Donald Trump.

Zumindest in Sachen Marketing ist nur mehr wenig Platz nach oben: Von einer historischen Zeitenwende sprach die australische Golf-Legende Greg Norman, der einst 331 Wochen die Golf-Weltrangliste angeführt hat, in seiner Funktion als CEO der neuen LIV Golf-Serie. "Ungebundenes Turnierspielen ist endlich im Golf angekommen. Dies ist die Gelegenheit, eine Bewegung zu starten, die den Lauf der Geschichte verändern wird, indem sie einen neuen und offenen Wettbewerb in den Sport bringt, den wir alle lieben."

Normans Stolz und ...