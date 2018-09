Golfstar Tiger Woods feierte 80. Turniersieg

US-Golfstar Tiger Woods hat auf dem East Lake Golf Course in Atlanta ein großartiges Comeback gefeiert: Am Samstag (Ortszeit) erlangte er seinen 80. Turniererfolg auf der amerikanischen PGA-Tour. Es ist der erste Titel des heute 42-Jährigen seit 2013. In den vergangenen Jahren hatten ihm unter anderem schwere Rückenprobleme zu schaffen gemacht, er war deswegen mehrfach operiert worden.

Woods führte während der gesamten letzten Runde und holte den Titel mit insgesamt 269 Schlägen, elf unter dem Platzstandard. Damit liegt er nur noch zwei Siege hinter dem Allzeit-Rekord von Sam Snead (82 Titel). Quelle: Apa/Ag.