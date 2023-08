Grabher-Aus im Cleveland-Achtelfinale

Der Auftritt von Julia Grabher beim WTA-Tennisturnier in Cleveland ist im Achtelfinale von der Chinesin Lin Zhu beendet worden. Am Dienstag unterlag die Nummer 54 der Welt aus Vorarlberg der an Nummer 48 gereihten Kontrahentin mit 4:6,1:6. Die Hoffnung der 27-Jährigen auf weitere Spielpraxis vor den kommende Woche beginnenden US Open erfüllte sich nicht.

Grabher startete auf Hartplatz mit einem Break ideal, konnte den Auftaktschwung aber nicht mitnehmen. Im vierten Game musste sie das Rebreak hinnehmen und kassierte später ein neuerliches Break zum 3:5. Diesmal konterte Grabher zwar zum 4:5, musste der Chinesin dann aber als Aufschlägerin den ersten Satz überlassen. Im zweiten Durchgang gelang ihr beim Stand von 0:5 der erste Spielgewinn, es war zu spät, um noch die Wende herbeizuführen.