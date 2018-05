Die Vorarlbergerin Julia Grabher steht in der zweiten Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open. Ihre russische Gegnerin Polina Monowa gab am Dienstag in der ersten Runde beim Stand von 5:2 für Österreichs Nummer zwei auf. Das Auftaktmatch der Oberösterreicherin Barbara Haas war nicht für Dienstag angesetzt. In die zweite Runde der Herren waren am Montag Dennis Novak und Jürgen Melzer eingezogen.

(APA)