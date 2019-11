Die Arizona Coyotes mischen in der National Hockey League (NHL) weiter an der Spitze der Western Conference mit. Der Club des Kärntner Eishockey-Profis Michael Grabner, der 13:39 Minuten Einsatzzeit erhielt, feierte am Montagabend (Ortszeit) einen klaren 3:0-Heimsieg über die Los Angeles Kings. Im zweiten Match des Tages gewann Eastern-Conference-Leader Washington zu Hause gegen Anaheim mit 5:2.

SN/APA (AFP/GETTY)/Christian Peters Grabner blieb diesmal ohne Scorerpunkt