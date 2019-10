Die Arizona Coyotes haben am Freitag in der National Hockey League (NHL) die Nashville Predators mit 5:2 besiegt. Der Kärntner Michael Grabner durfte sich damit in seinem insgesamt 600. NHL-Match im Grunddurchgang über einen Sieg freuen. Er erhielt 14:29 Minuten Eiszeit.

SN/APA (AFP/Getty)/Christian Peters Jubiläumsspiel für Michael Grabner