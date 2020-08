Die Arizona Coyotes mit Michael Grabner sind im Viertelfinale der National Hockey League (NHL) in Edmonton ausgeschieden. Sie verloren gegen Colorado Avalanche klar mit 1:7 und damit auch die "best of seven"-Serie in der Play-off-Auftaktrunde mit 1:4. Der Kärntner Grabner kam dabei 10:03 Minuten zum Einsatz.

