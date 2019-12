Michael Grabner hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL sein siebtes Saisontor erzielt. Der Kärntner traf beim 5:2-Heimsieg der Arizona Coyotes gegen die Chicago Blackhawks gleich in der dritten Minute in das Tor der Gäste zum 1:0. Grabner kam auf eine Einsatzzeit von 11:41 Minuten.

Quelle: APA