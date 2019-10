Grabner verlor bei NHL-Saisonauftakt mit Arizona

Michael Grabner und die Arizona Coyotes sind in der Nacht auf Freitag mit einer Niederlage in die neue NHL-Saison gestartet. Im Auswärtsspiel bei den Anaheim Ducks stand der Villacher 13:09 Minuten auf dem Eis, bleib dabei aber ohne Scorerpunkt. Am Freitagabend startet die Saison auch für Michael Raffl.

SN/APA (AFP/Archiv)/Christian Peter Michael Grabner blieb bei NHL-Auftakt ohne Scorerpunkt