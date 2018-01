Michael Grabner hat mit den New York Rangers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) das Duell mit dem Lokalrivalen New York Islanders klar verloren. Vor eigenem Publikum setzte es für die Rangers eine 2:7-Schlappe. Der Kärntner brachte es dabei auf 15:08 Minuten Eiszeit.

NHL-Ergebnisse vom Samstag: New York Rangers (mit Grabner) - New York Islanders 2:7, Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 4:1 (APA)