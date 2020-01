Grabners Coyotes unterlagen in NHL bei Anaheim Ducks

Für Michael Grabner und seine Arizona Coyotes hat es am Mittwoch in der National Hockey League (NHL) eine 2:4-Niederlage bei den Anaheim Ducks gesetzt. Der Kärntner stand bei der vierten Schlappe der Coyotes in Folge gut zehn Minuten auf dem Eis.

SN/APA (AFP/GETTY)/Sean M. Haffey Die "Kojoten" steckten die nächste Niederlage ein