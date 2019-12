Grabowski und Hufnagl mit OSV-Rekorden im EM-Finale

Lena Grabowski und Claudia Hufnagl sind mit OSV-Rekorden in die Finalläufe der Kurzbahn-Schwimm-EM in Glasgow am Freitagabend eingezogen. Grabowski verbesserte über 200 m Rücken als Gesamt-Siebente in 2:06,36 Minuten die fünf Jahre alte österreichische Bestmarke von Jördis Steinegger um mehr als eine Sekunde.

