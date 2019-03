Graz 99ers nach 3:2 n.V. gegen Linz im EBEL-Halbfinale

Die Graz 99ers haben erstmals in ihrer Clubgeschichte eine Play-off-Runde in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) überstanden. Die Steirer besiegten am Sonntag im Viertelfinale auswärts die Black Wings Linz mit 3:2 nach Verlängerung und entschieden die "best of seven"-Serie mit 4:2 für sich. Im Halbfinale treffen die Grazer ab Freitag auf den KAC.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Oliver Setzinger von den Graz 99ers