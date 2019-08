Graz 99ers siegten beim CHL-Titelverteidiger Frölunda

Die Graz 99ers haben am Freitag in der Champions Hockey League bei den Frölunda Indians einen raschen Rückstand weggesteckt und den CHL-Titelverteidiger überraschend mit 6:5 nach Penaltyschießen bezwungen. Nach 62 Sekunden 0:2 zurück, drehten die Steirer das Match beim schwedischen Meister, gingen mit 4:3 erstmals in Führung, gaben im Finish aber ebenfalls einen Zweitore-Vorsprung aus der Hand.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Toller Erfolg für die 99ers