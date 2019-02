Graz erstmals für Champions Hockey League qualifiziert

Die Graz 99ers haben sich erstmals für die Champions-Hockey-League qualifiziert. In der abschließenden 44. Runde des Grunddurchgangs der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) holten sich die Steirer am Sonntag mit 6:5 n.V. in Dornbirn Platz eins und damit das Königsklassen-Fixticket. Graz nimmt sechs Punkte in die Pick-Round mit, die Black Wings Linz nach einem 1:2 gegen den KAC erstmals verpasste.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Grazer nehmen sechs Punkte in die Pick-Round mit