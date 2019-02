Graz nach Sieg in Wien vor letztem Spieltag auf Platz eins

Die Graz 99ers haben den Vienna Capitals vor der letzten Runde des Grunddurchgangs die Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey Liga abgenommen. Die Steirer triumphierten am Freitag in Wien 5:3. Damit kommt es erst am Sonntag im Fernduell zur Entscheidung um Platz eins vor der Zwischenrunde, der einen Champions-League-Platz garantiert. Graz muss nach Dornbirn, die Capitals nach Innsbruck.

In Wien waren die Steirer vor 6.000 Zuschauern die effektivere Mannschaft, profitierten aber auch von Gastgeschenken der Caps. Ein erfolgreicher Setzinger-Alleingang (13.) und ein Kontertor von Grafenthin (19.) sorgten für das 2:0. Schneider (29.) brachte die Caps im Mitteldrittel mit einem Abstauber auf ein Tor heran, ehe King (38.) nach einem schweren Patzer der Wiener auf 3:1 stellte. Anzeige Kurz nach Beginn des Schlussdrittel gelang Holzapfel (41.) der erneute Anschlusstreffer, mit einem Doppelschlag von Loney (45.) nach einem neuerlichen Fehler der Hausherren und Hamilton (47.) sorgten die Gäste für die Entscheidung. Vause verkürzte in der Schlussminute nur noch auf 3:5. Im Kampf um den sechsten und letzten Platz in der Platzierungsrunde blieb es beim Zweipunkte-Abstand zwischen Fehervar und den Black Wings Linz. Die Ungarn besiegten Titelverteidiger Bozen 5:1, die Linzer fertigten Schlusslicht Zagreb ebenfalls vor Heimpublikum 9:2 ab. Am Sonntag empfangen die Linzer den KAC, Fehervar hat Salzburg zu Gast. Rekordmeister KAC verteidigte mit einem 3:2 nach Penaltyschießen in Innsbruck Platz drei, während die viertplatzierten Salzburger in Znojmo klar mit 2:5 den Kürzeren zogen. Der VSV setzte sich gegen Dornbirn vor Heimpublikum 3:2 nach Verlängerung durch. Quelle: APA