Grillitsch-Tor bei Hoffenheims Pokalsieg, Bayern mit Mühe

Florian Grillitsch hat 1899 Hoffenheim den Weg ins Achtelfinale des deutschen Pokals geebnet. Der österreichische Teamspieler erzielte am Dienstag in der 2. Runde auswärts beim 2:0 gegen Drittligist MSV Duisburg den Führungstreffer (53.). Bayern München schrammte indes nur knapp an einer Blamage vorbei. Die lange Zeit schwachen Münchner gewannen beim abstiegsbedrohten Zweitligisten VfL Bochum 2:1.

SN/APA (dpa)/Roland Weihrauch Grillitsch brachte Hoffenheim in Führung