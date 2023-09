Große Trophäen wandern nach Salzburg: Förster und Grubmüller siegen in der National League

Angela Förster im Hochsprung und Jakob Grubmüller im Speerwurf haben bei der Premiere der neuen Leichathletikserie gewonnen und dürfen nun ein Jahr lang ihre Riesenpokale behalten.

Beim Finale der National League in Eisenstadt sprang Angela Förster 1,75 Meter hoch und stellte damit ihre persönliche Bestleistung ein. Jakob Grubmüller, der eine von Verletzungsproblemen geprägte Saison hinter sich hat, warf 51,95 Meter.

Für den Gesamtsieg erhielten die beiden Union-Salzburg-Athleten Pokale in stattlicher Größe. Es handelt sich um Wanderpokale - im kommenden Jahr gehen sie an die neuen National-League-Sieger. Die Serie, in der keine ÖLV-Kaderathleten starten dürfen, wurde heuer erstmals in acht Disziplinen ausgetragen. Die Größe der Pokale steht im krassen Gegensatz zu den Starterfeldern: Die Bewerbe der National League waren äußerst dürftig besetzt.