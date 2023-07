Großereignisse beflügeln Weitspringerin Inge Grünwald

Die Walserin rutschte "last minute" ins Aufgebot, nun will sie bei der U23-EM überraschen.

Die Nominierung war eine Zitterpartie, nun kann Weitspringerin Inge Grünwald aber ganz entspannt in die U23-Europameisterschaft in Espoo (FIN) gehen. Noch vor gut einer Woche hatte sie einen Start so gut wie abgeschrieben - 6,23 Meter als Saisonbestleistung waren um zwei Zentimeter unter dem Limit. Doch weil es so knapp war, durfte sie doch mitreisen und wird am Samstag in Finnland die Qualifikation in Angriff nehmen. Beim Staatsmeistertitel am Samstag reichte sie die 6,25 m dann quasi noch nach und war erleichtert: "Beim Anlauf sind für mich noch Verbesserungen drin. Jetzt dominieren die Vorfreude und das Vertrauen, dass ich in Espoo gut abschneiden kann."

Ihr Ziel? "Die Finalteilnahme", gibt sich die Walserin angriffslustig. Ein ehrgeiziges Ziel, zumal ein Großteil ihrer 34 Konkurrentinnen eine bessere Saisonbestleistung vorweisen kann. Nur die zwölf Besten bzw. alle über 6,50 m schaffen den Aufstieg ins Finale am Sonntag. Grünwalds persönliche Bestmarke liegt bei 6,42 Meter. Aber immer, wenn es um internationale Großereignisse ging, wuchs sie über sich hinaus: 2017 holte sie Gold beim EYOF, 2018 Bronze bei den Youth Olympic Games. 2019 wurde sie Fünfte bei der U20-EM, 2021 Siebente der U23-EM.