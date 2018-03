Großschartner auf 3. Paris-Nizza-Etappe an zehnter Stelle

Der Oberösterreicher Felix Großschartner hat am Dienstag auf der dritten Etappe der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza Rang zehn erreicht. Der Bora-Profi zählte nach 210 Kilometern von Bourges nach Chatel-Guyon so wie sein auf Platz 26 gelandeter Landsmann Patrick Konrad zur ersten Verfolger-Gruppe, die im Ziel 38 Sekunden Rückstand auf das Spitzentrio mit dem französischen Sieger Jonathan Hivert hatte.

Der Etappenzweite Luis Leon Sanchez aus Spanien übernahm in der Gesamtwertung Platz eins vom Franzosen Arnaud Demare. Großschartner verbesserte sich an die neunte Stelle, Konrad schob sich auf Gesamt-Rang 14. Am Mittwoch folgt das 18,4 Kilometer lange Einzelzeitfahren nach Saint Etienne, in dem Sanchez zu den Mitfavoriten zählt.

(APA)