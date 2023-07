Grünwald bestätigte mit Gold ihre EM-Teilnahme

Bei der Generalprobe für die U23-Europameisterschaft hat sich Weitspringerin Inge Grünwald zur Staatsmeisterin gekrönt. Insgesamt gab es am ersten Tag der Titelkämpfe in Bregenz sechs Medaillen für Salzburg.

Obwohl sie am EM-Limit von 6,25 Metern knapp gescheitert war, wurde Grünwald ins Team für Espoo (FIN) aufgenommen - ihr hatten heuer gerade einmal zwei Zentimeter gefehlt. Am Samstag holte die Walser Union-Springerin die geforderte Weite quasi nach und erobert mit exakt 6,25 Metern in Bregenz den Staatsmeistertitel. Für die 22-Jährige war es auch eine Genugtuung nach dem Blackout bei den Staatsmeisterschaften des Vorjahres, als sie es nicht ins Finale der acht Besten geschafft hatte. Die U23-EM in Espoo steigt von Donnerstag bis Sonntag dieser Woche.

Peter Herzog lieferte bei seinem ersten Wettkampf nach längerer Pause einen guten 5000-Meter-Lauf ab und holte hinter Favorit Andreas Vojta in 14:14,14 Min. Silber. Der Marathonspezialist aus Saalfelden will Ende September beim Berlin-Marathon seine Olympiareife unter Beweis stellen.

Enges Stabhochsprung-Duell

Jeweils Silber holten auch Shanna Tureczek (3,90 m) im Stabhochsprung und Katharina Stöger (2:09,81 Min.) über 800 Meter für die Union Salzburg LA. Während ihre Clubkollegin Sarah Baumgartner über 3,60 m nicht hinauskam und Vierte wurde, duellierte sich Hallen-Staatsmeisterin Tureczek lange mit Magdalena Rauter (ATSV Innsbruck). Nach eingestellter persönlicher Bestleistung von 3,90 m scheiterte sie im dritten Versuch über 4,00 Meter nur knapp. Stöger führte hinter der von einer Tempomacherin "gezogenen" Caroline Bredlinger (LT Eisenstadt/2:06,68) den Rest des Feldes an.

Baumgartner wechselte von der Stabhochsprunganlage direkt zum Dreisprung und holte sich dort mit einem starken letzten Sprung Silber: 12,21 Meter bedeuten Salzburger U18-Landesrekord. Auf die Meisterin, die in Salzburg trainierende Linzerin Jana Schnabel, fehlten der 15-Jährigen ganze 14 Zentimeter.

Stiper warf über 50 Meter

Seine erste Staatsmeisterschafts-Medaille eroberte Lukas Stiper im Diskuswurf. Mit 50,50 und 50,13 Metern blieb der angehende USA-Student zum zweiten und dritten Mal in seiner Karriere über der 50-Meter-Marke und holte Bronze. Er musste sich nur dem Olympia-Bronzenen Lukas Weißhaidinger (68,35 m in einem starken Wettkampf) und Will Dibo aus Wien (52,51 m) geschlagen geben.

Platz sechs gab es für Luca Del-Negro im Stabhochsprung. Der Bronzegewinner des Vorjahres (4,95 m) verzeichnete diesmal nur einen gültigen Versuch über 4,45 Meter.

Am Sonntag haben die Salzburger noch einige Medaillenfavoriten am Start: Laurenz Waldbauer will im Speerwurf an seinen U23-Titel der Vorwoche anschließen, sein Clubkollege und Serienmeister Matthias Kaserer fehlt erstmals seit vielen Jahren. Angela Förster darf sich im Hochsprung etwas ausrechnen. Katharina Stöger (1500 m) und Lukas Stiper (Kugel) haben in ihren Zweitdisziplinen Außenseiterchancen.



Ergebnisse der Salzburgerinnen und Salzburger am Samstag:

Gold: Weitsprung: Inge Grünwald 6,25 m

Silber: Stabhochsprung: Shanna Tureczek 3,90 m

Dreisprung: Sahra Baumgartner 12,21 m

800 m: Katharina Stöger 2:09,81 Min.

5000 m: Peter Herzog 14:14,14 Min.

Bronze: Diskus: Lukas Stiper 50,50 m

100 m: 6. Amira Simon 12,36 Sek.

100 m Hürden: 6. Angela Förster 14,55 (PB), 8. Amira Simon 15,03

400 m: 7. Paul Del-Negro 52,28 Sek.

800 m: 11. Paul Del-Negro 1:59,81 Min.

5000 m: 4. Ann-Kathrin Gruber 18:19,87 Min. (PB)