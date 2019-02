Grujic holte erneut Bronze

Die Schallmooserin Aleksandra Grujic zeigte bei der U-18-EM eine starke Leistung.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte Aleksandra Grujic für Aufsehen. Die damals 15-Jährige holte bei der Karate-Junioren- EM in ihrer Gewichtsklasse die Bronzemedaille.

Das Salzburger Toptalent, das in der U-16-Wertung die Weltrangliste anführte, wechselte bei der Karate-Europameisterschaft im dänischen Aalborg in die Altersstufe der U-18. In ihrer Gewichtsklasse (-48 Kilogramm) schlug sie zum Auftakt Maya Ben Harush klar mit 4:0, gegen Asia Agus folgte ein dramatisches 4:4. Grujic lag bereits 0:3 zurück, drei Sekunden vor Schluss schaffte die Salzburgerin einen Ippon durch Ura Mawashi Geri zum 3:3. Eine Sekunde vor Schluss gelang ihr ein Doppeltreffer zum 4:4, aber Agus gewann, da sie den ersten Punkt setzen konnte. "Das war schon bitter", so Grujic.