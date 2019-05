Bernd Wiesberger und Matthias Schwab ist beim Turnier der Golf-Europa-Tour in Dänemark ein guter Start gelungen. Der Burgenländer spielte am Donnerstag im Himmerland Resort bei Farsö (3 Mio. Euro/Par 71) dank eines Eagle (2 unter Par) an seinem 14. Loch eine 68er-Runde und war Zwölfter, gleichauf mit dem Steirer. Schwab rettete mit drei Birdies auf den letzten fünf Löchern ein tiefes Score.

