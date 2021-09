Haaland-Doppelpack bei 4:2 von Dortmund gegen Union Berlin

Borussia Dortmund hat mit einem weiteren Spektakel den dritten Sieg innerhalb von acht Tagen gefeiert. Der Revierclub bezwang am Sonntag den zuvor in dieser Saison der deutschen Fußball-Bundesliga noch ungeschlagenen 1. FC Union Berlin mit 4:2. Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland erzielte einen Doppelpack (24., 83.), zudem trug sich auch Raphael Guerreiro (10.) in die Schützenliste ein sowie traf Unions Marvin Friedrich (52.) ins eigene Tor.

SN/APA/dpa/Bernd Thissen Haaland traf wieder einmal doppelt

Dortmund ist einen Zähler hinter Leader und Titelverteidiger Bayern Tabellenzweiter. Die Westfalen hatten zuvor auch mit 4:3 bei Bayer Leverkusen und mit 2:1 in der Champions League bei Besiktas Istanbul gewonnen. Für die ohne Kapitän Christopher Trimmel angetretenen Berliner waren Treffer von Max Kruse (57./Elfmeter) und Andreas Voglsammer (81.) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Trimmel und Co. sind mit sechs Punkten nach fünf Runden Achter. Zwei Zähler hinter Dortmund Vierter ist Bayer Leverkusen. Die Werkself fixierte mit einem 3:1 beim VfB Stuttgart den dritten Sieg. Für die Truppe des verletzten ÖFB-Teamkapitäns Julian Baumgartlinger waren Robert Andrich (2.), Patrik Schick (19.) und Florian Wirtz (70.) erfolgreich. Aus dem Konzept bringen ließ sie sich auch nicht durch einen Ausschluss von Andrich (32.). Den Stuttgartern gelang durch Orel Mangala (38.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Sie haben weiter nur vier Punkte auf dem Konto und liegen auf Platz 14. Sasa Kalajdzic fehlte immer noch verletzungsbedingt.