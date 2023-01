Hager und Ubiparip nehmen mit Linz nächsten Titel ins Visier

Die Steelvolleys Linz stehen erneut im Finale des österreichischen Volleyball-Cups. Die beiden Salzburgerinnen Lilly Hager und Bojana Ubiparip wollen die Titelserie fortsetzen.

Beim 3:0 (25:21,25:18,25:13) am Mittwoch gegen die Salzburg-Bezwingerinnen Erzbergmadln Eisenerz/Trofaiach ließen die Linzerinnen nie einen Zweifel daran aufkommen, wer im heimischen Volleyball das Sagen hat. Gegner im Finale am 6. Februar ist TI-ROWA-Moser-volley aus Innsbruck.

Die Steelvolleys haben seit 2019 je drei Mal den Meister- und den Cuptitel geholt. Kapitänin Lilly Hager aus Bürmoos war bei allen Erfolgen mit von der Partie. Die Henndorferin Bojana Ubiparip durfte 2022 erstmals beim Sieg in der Bundesliga jubeln.