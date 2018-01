Haider-Maurer verlor in Doha erstes Duell mit Basic 4:6,3:6

Der Niederösterreicher Andreas Haider-Maurer ist seinem Landsmann Dominic Thiem am Dienstag nicht in das Achtelfinale des ATP-Tennisturniers von Doha gefolgt. Der 30-Jährige unterlag dem Bosnier Mirza Basic in 68 Minuten 4:6,3:6. Es war das erste Match von "AHM" seit seiner Niederlage gegen den Italiener Thomas Fabbiano am vorletzten Oktober-Wochenende zum Quali-Auftakt des Wiener Erste Bank Open.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Haider-Maurer nutzt derzeit sein "Protected Ranking"