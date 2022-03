Halbfinale blieb für PSVBG Salzburg ein Traum

Die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg waren gegen VC Tirol auswärts nicht chancenlos, mussten sich aber zwei Mal mit 0:3 geschlagen geben.

Der Traum von der großen Sensation endete für die Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg am Wochenende. Im Viertelfinale rückte VC Tirol mit zwei 3:0-Heimsiegen die Rangordnung wieder zurecht. Der Zweite des Grunddurchgangs zog mit dem Gesamtscore von 2:1 ins Bundesliga-Halbfinale ein. Für Salzburg geht es um die Plätze fünf bis acht weiter, erster Gegner sind die Wildcats Klagenfurt.

Nach dem überraschenden 3:0-Sieg im ersten Spiel vor einer Woche in Rif wollte das Team von Trainer Uli Sernow den Sack in Innsbruck zumachen. Nah dran am möglichen Erfolg waren die Salzburgerinnen im zweiten Spiel am Samstag. Das Resultat von 0:3 täuscht, denn im ersten (23:25) und im dritten Satz (28:30) agierten Patricia Maros und Co. auf Augenhöhe, nur der zweite Durchgang (12:25) war eine deutliche Angelegenheit. Vier Satzbälle blieben im dritten Durchgang von seiten Salzburgs ungenützt, ehe die Tirolerinnen doch noch auf 1:1 im Gesamtscore ausglichen.

Nur 20 Stunden später kam es in Innsbruck zum entscheidenden Showdown. Erneut bot die Mannschaft eine ausgezeichnete Leistung, doch gegen das routinierte Tiroler Team war das zu wenig. Nach 73 Minuten stand das 18:25, 22:25, 12:25 fest.

"Natürlich sind wir jetzt etwas traurig, der Sieg der Vorwoche hat uns doch Hoffnung gemacht", sagte Trainer Uli Sernow. "Wir waren in drei Sätzen der beiden Spiele in Innsbruck wieder knapp dran. Aber in den entscheidenden Phasen war Tirol diesmal stabiler." Das Ziel für die Platzierungsspiele: "Wir wollen zeigen, dass wir besser sind als es der siebente Platz zeigte." Corona und Verletzungen hatten die Salzburgerinnen aus der Spur gebracht.

Nichts zu holen gab es für die PSVBG-Herren in der 2. Liga gegen St. Pölten beim 0:3. Die Frauen der UVV Seekirchen schlugen Wels mit 3:0 und unterlagen Dornbirn mit 1:3. Die Seekirchnerin Victoria Deisl unterlag mit Kanti Schaffhausen im Halbfinale der Schweizer Liga mit dem Gesamtscore von 0:3 gegen Aesch Pfeffingen.