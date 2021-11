Halep am Knie verletzt - Cristian kampflos im Linz-Finale

Das zweite Halbfinale beim Tennis-WTA-Turnier in Linz ist beendet, bevor es noch begonnen hat. Die als Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep kann wegen einer Knieverletzung nicht zum Duell mit ihrer Landsfrau Jaqueline Cristian antreten. Die 23-Jährige, die nach ihrem Out in der Qualifikation überhaupt erst als "Lucky Loser" in den Hauptbewerb gerutscht war, steht damit kampflos im ersten Endspiel ihrer Karriere. Ihre Gegnerin dort ist Alison Riske oder Danielle Collins.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Halep machte eine Knieverletzung einen Strich durch die Rechnung

"Unglücklicherweise kann ich wegen einer Knieverletzung, die ich mir in meinem Match am Mittwoch zugezogen habe, nicht zu meinem Halbfinale antreten. Ich würde alles dafür tun, spielen zu können, aber mein linkes Knie ist geschwollen und schmerzt, und ich würde es nur weiter verschlimmern", begründete die 30-jährige Halep am Donnerstagnachmittag ihren Matchverzicht. Bis zu dem Zeitpunkt habe sie beim Upper Austria Ladies eine "fantastische Woche" gehabt. "Ich hoffe auf eine Rückkehr", so die ehemalige Nummer eins der Welt. Das rein US-amerikanische Halbfinale zwischen Riske und Collins war für 18.00 Uhr angesetzt.