Halep und S. Williams im Wimbledon-Halbfinale

Die Rumänin Simona Halep und US-Tennisstar Serena Williams sind am Dienstag ins Halbfinale des Grand-Slam-Tennisturniers von Wimbledon eingezogen. Halep besiegte die ungesetzte Chinesin Zhang Shuai nach frühem Rückstand in 86 Minuten 7:6(4),6:1. Williams bezwang ihre ungesetzte Landsfrau Alison Riske in 2:01 Std. 6:4,4:6,6:3 und steht zum zwölften Mal im Halbfinale dieses Majors.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Halep zog souverän ins Halbfinale ein