Halep zur WTA-Spielerin des Jahres gekürt

Die Womens Tennis Association (WTA) hat am Freitag vor Beginn des Saisonfinales in Singapur ihre Jahresauszeichnungen vergeben. Zur Spielerin des Jahres wurde die bei den WTA-Finals wegen einer Verletzung nicht antretende Simona Halep gekürt. Die Rumänin hat u.a. in Roland Garros ihren ersten Major-Titel geholt, stand 40 Wochen auf Platz 1 und wird das Jahr auch an der Spitze beenden.

