Hall führte NHL-Nachzügler Devils mit vier Punkten zu Sieg

NHL-Stürmer Taylor Hall hat am Freitag in der National Hockey League (NHL) gleich vier Punkte zum 5:2-Heimsieg der New Jersey Devils gegen die Ottawa Senators beigetragen. Für die Devils war es der erste Sieg nach drei Niederlagen, sie sitzen aber weiterhin auf dem letzten Platz der Eastern Conference fest. Den könnten sie am Sonntag daheim gegen die Columbus Blue Jackets abgeben.

SN/APA (Getty)/BRUCE BENNETT NHL-Stürmer Taylor Hall